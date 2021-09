“M comme maison” sur l'Île de Ré dimanche 19 septembre sur C8 avec Stéphane Thébaut

Stéphane Thébaut vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 19 septembre à 19:15 pour un nouveau numéro du magazine “M comme maison” dans lequel il mettra cette semaine à l'honneur l'ïle de Ré.

Pour cette nouvelle saison, Stéphane Thébaut est accompagné des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : “M comme maison” une émission définitivement inspirante !

“M comme maison” vous accueille cette semaine sur l’île de Ré, certainement l’une des plus belles îles de la Charente‑Maritime : une nature sauvage où s’entrelacent de nombreuses pistes cyclables, de jolies plages mais aussi des villages pittoresques comme on les aime…

Visite à Saint-Martin-de-Ré

Visite d’une maison à Saint-Martin-de-Ré, « la capitale de l’île de Ré ». Emmanuel, le propriétaire, est passionné depuis plus de 20 ans de rénovation. Son dada : racheter de vieilles maisons à l’architecture attractive pour leur redonner vie. Chaque fois, la décoration est pensée dans les moindres détails mêlant pièces design, objets chinés et matériaux triés sur le volet.

Artisanat

Stéphane fera la connaissance de Clémentine, céramiste qui a développé toute une série sur le thème du visage… Puis de Emma et Youri, artisans tapissiers et selliers contemporains, spécialisés dans la création et restauration de mobiliers contemporains.

Rencontre

Stéphane ira à la rencontre de Mélanie, architecte d’intérieur. Elle nous ouvre les portes de son intérieur : une vieille maison de village qu’elle a entièrement restaurée. Native de l’île de Ré, elle connait bien le secteur et aura à coeur de nous faire découvrir ses adresses de prédilection : le concept store La République et l’atelier de Véronique, créatrice en papiers mâché.