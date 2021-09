“Enquêtes criminelles” « Corinne Coutin, suspectée de la mort de sa fille : elle contre-attaque ! », mercredi 22 septembre sur W9

Mercredi 22 septembre à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” : « Corinne Coutin, suspectée de la mort de sa fille : elle contre-attaque ! »

Depuis 20 ans, Corinne Coutin se dit détruite par le meurtre jamais élucidé de sa fille Jennifer, âgée de 14 ans. Un temps accusée de cet horrible crime, la mère de famille a toujours nié. Elle est même persuadée de connaître le véritable coupable et il est libre ! Pour « Enquêtes criminelles », elle a accepté de se confier pour la première fois.

C'est le 20 mars 2001, en rentrant chez elle, que Corinne aurait découvert au milieu du salon le corps de sa fille aînée, lardé de huit coups de couteau dont un en plein cœur. D'emblée, cette mère de quatre enfants, séparée, désigne comme coupable potentiel un riche notable : fabricant de champagne, pompier volontaire et conseiller municipal. Corinne entretenait une relation adultère avec cet homme marié et père de famille. Mais un mois avant le drame, il avait décidé de la quitter. Se sentant humiliée, Corinne explique avoir très mal réagi : elle aurait fait croire à son amant qu'elle avait filmé leurs ébats et menaçait de divulguer la vidéo à son épouse. Corinne est donc convaincue que l'époux infidèle serait venu à son domicile récupérer ces preuves compromettantes et que, rencontrant l'opposition de Jennifer, il l'aurait tuée.

Alors, Jennifer serait-elle la victime collatérale d'un chantage à la sextape ? Peut-être pas. Car si devant les gendarmes le mari volage admet avoir eu peur de tout perdre, il nie toute implication. Et surtout les enquêteurs découvrent que Corinne Coutin ne leur a pas tout dit...

En deuxième partie d'émission, “Enquêtes criminelles” s'intéressera à la condamnation de Sébastien Malinge à 30 ans de prison pour le meurtre de Michèle Martinez, 66 ans, retrouvée morte le 28 novembre 2010 un tournevis planté dans la tempe...