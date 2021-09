“Parigo” : 150ème numéro consacré à la Ligne 12 samedi 25 septembre sur France 3 Paris Île-de-France

Samedi 25 septembre à 12:05 sur France 3 Paris Île-de-France, Bertrand Lambert vous proposera de suivre le 150ème numéro du magazine “Parigo” qui sera consacré à la ligne 12 du métro.

Pour la 150e émission de Parigo consacrée à la ligne 12, vous découvrirez en avant-première, les nouvelles stations d'Aubervilliers !

La 12, ce sont 29 stations, d’Aubervilliers à Issy-les-Moulineaux, via Pigalle et Montparnasse. Un trait d’union chargé d’histoire, comme en attestent encore ses faïences soignées désormais classées : Bertrand Lambert ira à la rencontre de Jean-Baptiste Berlier, ingénieur méconnu et père lui aussi du métropolitain. C’est lui qui fonda la compagnie Nord / Sud et imagina la ligne A, ancêtre de la 12.

La 12, c’est aussi malheureusement la ligne du crack : nous verrons avec sa directrice, Nathalie Louckevitch, ce qu’il en est dans le nord de la ligne, après plusieurs années difficiles.

Parigo fera également le point sur la modernisation annoncée à la fois des rames, aujourd’hui les + vieilles du réseau mais remplacée à partir de 2028 par le MF19 déjà aperçu sur la ligne 14, et de l’emblématique centre de maintenance de Vaugirard, en pleine mutation.

Enfin, Bertrand vous emmènera au cœur du chantier des deux futures stations d’Aubervilliers, attendues depuis près de 10 ans. Une exclu Parigo : le directeur du prolongement de la ligne 12, Tony Mailly, nous expliquera les raisons du retard et nous dévoilera les aménagements intérieurs des stations.