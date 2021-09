“Capital” « Vite fait, vite prêt : les nouvelles batailles du rayon frais ! », dimanche 26 septembre sur M6

Dimanche 26 septembre à 21:05, Julien Courbet vous proposera de suivre sur M6 un nouvel inédit du magazine “Capital” dont le thème sera : « Vite fait, vite prêt : les nouvelles batailles du rayon frais ! ».

Pizzas fraîches ou surgelées : les secrets de l'Italie à petits prix

Alors, ce soir, fraîche ou surgelée la pizza ? Les Français en consomment chaque année plus de 10kg chacun, autant que les Américains et même d'avantage que les Italiens. Et c'est en supermarché que les consommateurs la choisissent la plupart du temps. Vendue en moyenne autour de 3 euros, elle permet faire plaisir à toute la famille à petit prix.

Autrefois cantonnées au rayon surgelé, les pizzas ont pris d'assaut les rayons frais où elles font un carton. Plus appétissantes dans leur packaging transparent qui laisse voir leur garniture, elles se vendent aujourd'hui 5 fois mieux que les congelées, qui restent pourtant les moins chères du marché.

Alors, fraiches ou surgelées, quels sont leurs secrets pour arriver à ces prix-plancher ? “Capital” a remonté les chaines de productions en France et en Italie. Et question saveur, laquelle est la meilleure ?

Saucisses, nuggets, steak : la révolution végétale

Ces imitations envahissent le rayon frais : steak, saucisses ou nuggets, cette année le marché de la viande végétale s'est emballé. Une révolution au cœur de notre alimentation avec pour argument commercial principal d'être meilleur pour la santé, et la planète.

Ce filon, ouvert par « Beyond meat » le pionnier américain, distribué chez Buffalo Grill et Casino, a vite été suivi par Herta ou Findus, les géants de l'agroalimentaire. Car le marché de la viande végétale est juteux, estimé à 100 milliards d'ici quinze ans. Appâtées, des start-up françaises se lancent également sur le créneau : comme Hari&co, le spécialiste de la boulette, ou « Les Nouveaux Fermiers » qui viennent d'ouvrir leur usine végétale en France et produisent déjà chaque jour 6 tonnes de steaks, nuggets et aiguillettes.

Alors qu'y a-t-il vraiment dans cette viande sans viande ? Comment les fabricants parviennent-ils à reproduire l'illusion d'un steak savoureux ? Pourquoi les bouchers et l'industrie de la « vraie » viande enragent-ils devant ces ersatz végétaux vendus parfois plus cher que du bœuf ?

Des aliments toujours frais : enquête sur les nouvelles machines sous-vide qui envahissent nos cuisines

Jusqu'ici réservé aux professionnels, un nouvel appareil se fait une place dans nos cuisines : la machine à mettre les aliments sous vide ! C'est le carton du moment : il s'en est vendu des centaines de milliers en France l'an dernier. Un produit en phase avec nos nouveaux modes de vie : surfant sur l'anti gaspi, le « fait maison » et la tendance du « batch cooking » : cuisiner le week-end les plats pour la semaine. Mais peut-on préserver longtemps leur fraicheur et leur saveur ? C'est la promesse de ces nouveaux ustensiles de cuisine. Ces machines peuvent prolonger la durée de vie des aliments jusque 5 fois plus qu'au frigo.

Venu des États-Unis, le phénomène déferle en France et on trouve des machines à tous les prix : 28 euros pour l'entrée de gamme avec Lidl jusqu'à plusieurs centaines d'euros, comme celle du leader américain Foodsaver ou du français Guy de Marle. Comment fonctionnent ces engins ? Goût, hygiène, les promesses sont-elles toujours tenues ? Gadget ou nouvel équipement indispensable, avec quels arguments les fabricants se battent-ils pour nous convaincre de l'adopter ?