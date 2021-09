“Appel à témoins” de retour sur M6 avec 3 nouvelles affaires mercredi 29 septembre avec Julien Courbet et Nathalie Renoux

Mercredi 29 septembre à 21:05, Julien Courbet et Nathalie Renoux présenteront en direct sur M6 le second numéro de l'émission “Appel à témoins” qui sera consacré à trois nouvelles affaires.

Parce que depuis des années l'un de leurs proches a disparu et qu'ils n'ont toujours aucune nouvelle… Parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu'ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier… ces familles veulent savoir et aider à relancer des enquêtes aujourd'hui au point mort.

Pour la première fois en France, police, gendarmerie et chancellerie se retrouvent ensemble sur un plateau de télévision pour relancer des affaires non élucidées. M6, en collaboration avec les Ministères de l'intérieur et de la justice, se mobilise, afin d'aider ces familles en lançant des appels à témoins en direct.

Aux côtés de Julien Courbet, de Nathalie Renoux et des autorités, les familles de victimes viendront témoigner en plateau et parler de leur combat, de leurs espoirs mais aussi de leurs attentes de cet « Appel à témoins ». Des envoyés spéciaux seront également au plus près des lieux où se sont déroulées les affaires.

Trois nouvelles affaires seront traitées dans ce second numéro :

Mathis Jouanneau : disparition inquiétante (04/09/2011)

8 ans au moment des faits. N’est jamais revenu d’un week-end avec son père, Sylvain Jouanneau, dans le cadre d’une garde alternée. La dernière fois que Mathis a été vu, c’est à l’école où sa mère l’a déposé le vendredi matin. Les enquêteurs pensent que l’enfant est peut-être vivant. Ils ont établi son portrait “vieilli” car il aurait aujourd’hui 18 ans. Lieu : Mondeville, près de Caen.

Vincent Dorado : Cold Case (18/01/2016)

33 ans au moment des faits Professeur de SVT au collège, il est décrit comme : drôle, pédagogue, proche des élèves, à l’écoute, amusant et… très séduisant. Il est tué à son domicile par une arme de chasse sur laquelle figure un ADN féminin. Les enquêteurs recherchent, entre autre, une femme qui aurait pu vouloir se venger. Lieu : Ajaccio.

La troisième affaire n'a pas été communiquée par M6.

Chaque dossier traité à l'antenne donnera lieu à un rappel des faits en images (sans reconstitution). En plateau, enquêteurs, juges, experts et proches viendront nous expliquer quelles sont leurs attentes.