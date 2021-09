“Balance Ton Post !” : Cyril Hanouna reçoit Jordan Bardella jeudi 30 septembre sur C8

Jordan Bardella, président du rassemblement national, sera l'invité exceptionnel de Cyril Hanouna jeudi 30 septembre à 21:15 sur C8 dans “Balance Ton Post !”

Alors que les sondages annoncent une nouvelle fois Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, et que le Rassemblement N ational est devenu le premier parti de la génération des 25-34 ans, le nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella, répondra aux questions de Cyril Hanouna et de ses éditorialistes.

Marine Le Pen peut-elle être présidente en 2022 ? Faut-il interdire les signes religieux dans l’espace public ? La candidature d’Éric Zemmour fait-elle peur au Rassemblement National ? Croyez-vous à la théorie du Grand Remplacement ? L’insécurité en France est-elle de plus en plus inquiétante ? Quelle place pour les femmes dans le programme du RN ?

