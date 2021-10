“Enquêtes criminelles” « Massacre de la famille Troadec : les surprenantes explications du coupable », mercredi 6 octobre sur W9

Mercredi 6 octobre à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” : « Massacre de la famille Troadec : les surprenantes explications du coupable ».

À Orvault, dans la banlieue de Nantes, une maison est à l’abandon depuis qu’en février 2017, une famille s’est volatilisée du jour au lendemain : Pascal Troadec, 49 ans, son épouse Brigitte et leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. Dans le pavillon, aucun signe des quatre corps mais d’importantes traces de sang nettoyées. Cela ne fait guère de doute : derrière ces murs, un massacre a été commis. Car au fil du temps, les incompréhensions et les rancœurs se sont accumulées au sein de la famille. Et c’est là qu’il faut chercher le meurtrier...

“Enquêtes criminelles” vous raconte cette incroyable affaire, dont le procès, l’un des plus attendus de l’année 2021, vient de se tenir au tout début de l’été devant la cour d’assises de Loire-Atlantique.

Dès les premières investigations, la presse se passionne pour cette histoire de meurtres maquillés en disparitions : pourquoi un tel drame alors qu’à première vue, les Troadec mènent une vie discrète et sans histoire ?

En réalité, à y regarder de plus près, tout n’était pas si rose dans le huis clos familial. Les policiers mettent à jour plusieurs messages inquiétants, où le fils aîné du couple semble en rupture avec ses parents et menace de recourir à la violence. Quatre ans après l’affaire Dupont de Ligonnès, survenue à deux kilomètres seulement du domicile des Troadec, la crainte d’une nouvelle tuerie intrafamiliale est dans toutes les têtes.

Et ce n’est pas tout : les enquêteurs découvrent aussi que le couple s’est brouillé avec le reste de ses proches pour une rocambolesque histoire d’héritage. La mort des Troadec serait-elle motivée par l’appât du gain ?

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à la brutale disparition de Christine Bermes en 1996. À l’époque, cette jeune maman vivait en Normandie avec Fabien Longa, un négociant de voitures de luxe, mais aussi avec sa propre sœur aînée, Caroline. Un tumultueux ménage à trois qui va durer pendant plusieurs années jusqu’au jour où Christine Bermes abandonne sa famille.

Mais pourquoi Christine Bermes serait-elle précipitamment partie sans laisser d’adresse ? Et pourquoi sa sœur et son compagnon ont-ils refait leur vie à l’étranger, sans s’inquiéter de ce départ précipité ? Lorsqu’en juin 2014, les gendarmes découvrent que le corps de Christine Bermes n’a en réalité jamais quitté la maison qu’elle habitait, les deux proches sont immédiatement suspectés…