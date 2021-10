“Echappées Belles” : « Les villages historiques du Portugal », samedi 16 octobre sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 16 octobre à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Sophie Jovillard vous emmène au Portugal.

Au coeur de la Beira Alta, région frontalière à l’Espagne située au nord-est du Portugal, se cachent 12 villages, les« Aldeias históricas ». Les villages historiques sont l’oeuvre de plusieurs générations de rois qui, préoccupés par la défense du territoire, se sont chargés de peupler et de fortifier la région. Ainsi, siècle après siècle, un patrimoine a été construit, détruit et reconstruit et aujourd’hui, il raconte l’histoire de la nation la plus vieille d’Europe.

Dans cette Echappée, Sophie Jovillard voyage de village en village, à la rencontre de jeunes gens en quête d’une nouvelle vie, ou encore d’amoureux de leur région, qui cherchent à préserver et à valoriser leur héritage.

Quelle empreinte l’histoire a-t-elle laissé dans ces pierres et comment l’homme rend-il hommage à ce passé ? Comment ces villages attirent-ils de nouveaux habitants ?

Quel est l’avenir des « Aldeias históricas » ?

Les reportages diffusés :

Les villages historiques

Des villages authentiques et chics

Le GR 22, de village en village

Les commerces ambulants

La Renaissance des villages

Jour de vendanges.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Costa Rica naturellement ».

Le voyage de Sophie Jovillard débute au centre du pays, à deux pas de la capitale, San José. Ses rencontres, des locaux mais aussi des expatriés, tombés amoureux de la vie costaricaine, ou encore les membres d’une tribu indigène la mèneront à la découverte des quatre coins du pays.

Les reportages diffusés :