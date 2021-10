“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Arnaud Montebourg ce 17 octobre sur France 3

Ce 17 octobre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle 2022.

La campagne d’automne bat son plein. Emmanuel Macron lance un programme d’investissement de 30 milliards d'euros baptisé "France 2030" que les oppositions jugent tardif, insuffisant et peu écologique.

Mais le sujet de la semaine reste celui de de la hausse du prix des énergies et du pouvoir d’achat. Chèque carburant, baisse des taxes… Le gouvernement inquiet cherche la bonne idée pour désamorcer la grogne sociale, éviter les gilets jaunes et aider les plus modestes. Augmenter les salaires, donner un coup de pouce au Smic... La gauche appuie sur les propositions sociales tandis que la droite cherche la martingale dans la baisse des taxes aux entreprises.

Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie ambitionne aujourd’hui de rassembler la gauche. Il veut modérer les pouvoirs de l’UE, produire français, défendre les services publics et être ferme sur les sujets régaliens, tout un programme censé attirer aussi les souverainistes de « De gaulle à Chevènement ».

L’ancien ministre de François Hollande qui avait abandonné la politique pour devenir entrepreneur dans le miel produit en France s’est relancé dans la course à la Présidentielle pour 2022 avec un slogan « La remontada de la

France ».

Il sera dimanche l’invité de Francis Letellier et Neïla Latrous, éditorialiste politique à franceinfo nous proposera sa « Carte Blanche ».