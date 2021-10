“C Politique” dimanche 17 octobre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 17 octobre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invitée : Caroline Fourest, essayiste. Page consacrée à Samuel Paty

Invités : Christophe Capuano, historien et président du prix Samuel Paty. Gilles Roumieux, professeur d’Histoire. Guerre d’Algérie, les mémoires réconciliables ? Invités : Nabil Djarfi, membre de la mission de l’Élysée chargée de mettre en œuvre les préconisations du rapport de Benjamin Stora. Nadia Henni-Moulaï, journaliste C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Le nucléaire est-il redevenu l’énergie d’avenir en France ? Invités : Myrto Tripathi, présidente des « Voix du nucléaire ». Maud Bregeon, ingénieure dans le nucléaire. Yves Marignac, chef du pôle Energies nucléaire et fossiles de l’Institut NégaWatt. Emilie Cariou, députée de la Meuse. Le document C Politique > Afghans, France terre d’accueil Invités : Tobie Nathan, ethnopsychiatre. David Robert, directeur général de l’association Singa France.