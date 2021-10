“Enquête Exclusive” « Sahel : au cœur de la résistance anti-djihadiste », dimanche 17 octobre sur M6

Dimanche 17 octobre à 23:00, Bernard de la Villardière vous proposera sur M6 un nouveau numéro du magazine “Enquête Exclusive” : « Sahel : au cœur de la résistance anti-djihadiste ».

Depuis l’intervention française au Sahel en 2013, les groupes terroristes ne cessent d’étendre leur emprise sur cette région du sud du Sahara, aussi vaste que l’Europe. Attentats, meurtres, attaques de véhicules, razzias contre les villages, pillages… Les incursions djihadistes sont quotidiennes et la situation de plus en plus explosive.

Incapables de tenir le terrain, les armées africaines désertent des régions entières. La France, quant à elle, réduit ses effectifs militaires. Résultat, les populations locales sont obligées de prendre les armes pour se défendre.

Au Mali, l'équipe du magazine “Enquête Exclusive” s’est rendue dans le centre du pays. Au cœur du « Pays Dogon », nous avons suivi la milice Dan Na Ambassagou, composée d’un millier d’hommes armés de vieux fusils. Face aux islamistes lourdement équipés de kalachnikovs et de lance-roquettes, ces guerriers chasseurs « dozos » d’un autre temps comptent aussi sur leurs gris-gris, leurs amulettes et leurs pouvoirs magiques. Ils combattent par 45 degrés à l’ombre, presque sans eau et sans nourriture, et sont le dernier rempart des 300 000 habitants du plateau dogon.

Près de Mopti, ville située au confluent du fleuve Niger, l'équipe du magazine “Enquête Exclusive” a pu interviewer quatre djihadistes qui viennent de déserter. Leur témoignage exceptionnel a permis de découvrir les méthodes de recrutement et les conditions de vie surprenantes de ces groupes terroristes.

Les équipes du magazine “Enquête Exclusive” se sont également rendus en Mauritanie, pays en pointe dans la lutte contre le terrorisme. L’armée mauritanienne a embarqué l'équipe lors d’une opération menée par les GSI, les Groupes Spéciaux d’Intervention, des unités commandos chargées de traquer les djihadistes à la frontière malienne. Un escadron d’avions légers leur permet de repérer les traces des véhicules des djihadistes aux alentours et de les détruire dès qu’ils traversent la frontière.

La Mauritanie compte aussi sur une étonnante police mobile capable de se rendre dans les parties les plus reculées du territoire. Leur moyen de locomotion : le dromadaire ! Le colonel El-Khalil et ses méharistes s’enfoncent dans le désert pendant plusieurs semaines pour collecter des renseignements au plus près des populations nomades.

Plongée dans un territoire en plein chaos qui s’organise pour faire face à la menace croissante d’un djihad sans frontières.