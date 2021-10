“Réseau d'enquêtes” : « Qui sont les nouveaux survivalistes ? » mercredi 20 octobre sur France 3

Mercredi 20 octobre à 23:15, Charles-Henry Boudet présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Réseau d'enquêtes” dont le thème sera : « Qui sont les nouveaux survivalistes ? ».

La planète est en danger et notre société est sur le point de s'effondrer. Les Français sont de plus en plus nombreux à partager cette conviction d'un avenir sombre et à s'y préparer.

Renforcés dans leur pessimisme par la crise sanitaire, ils s'équipent, s'entraînent, investissent dans du matériel de survie et parfois même dans la construction de bunkers au fond de leurs jardins. Si certains sont tentés par le sectarisme et les extrêmes, ce n'est pas le cas de ces nouveaux survivalistes. Loin des villes, des commerces et des services ils cherchent la discrétion, l'indépendance et une vraie forme d'autonomie. Le plus souvent très cultivés et très documentés, ils maîtrisent les gestes de survie et ne sont adeptes ni du conflit, ni du complot mais plutôt d'une vraie forme de simplicité. L'avenir leur donnera-t-il raison ?

Du Périgord aux Cévennes en passant par la Franche-Comté et le Pays Basque, Charles-Henry Boudet est allé à leur rencontre dans ce nouveau numéro de “Réseau d'enquêtes”.

Les invités :

Denis Tribaudeau, Organisateur de stages de survie en milieu naturel et auteur.

Bertrand Vidal, Sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Montpellier, auteur de « Survivalisme : êtes-vous prêts pour la fin du monde ? ».

Enzo Petrone, Entrepreneur et vendeur d'abris antiatomiques.

Boris Aubel, Fondateur de l'écolieu Etika Mondo dans les Cévennes.

Les reportages :

"Survivre l'hiver, en forêt" - un reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

"Anticiper l'épuisement des ressources" - un reportage de France 2.

"Les survivalistes confortés par la crise sanitaire" - un reportage de France 3 Paris Ile-de-France.

"Le marché du matériel de survie en pleine croissance" - un reportage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

"Les résilients : entre survivalistes et collapsologues" - un reportage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.