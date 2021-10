“Réseau d'enquêtes” : « Faut-il interdire la chasse ? » mercredi 27 octobre sur France 3

Mercredi 27 octobre à 23:15, Charles-Henry Boudet présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Réseau d'enquêtes” dont le thème sera : « Faut-il interdire la chasse ? ».

Un peu plus d’un million de chasseurs en France et presque autant de polémiques…

Alors que les chasseurs se revendiquent comme « premiers écologistes de France » et travaillent au développement d’une image rajeunie et féminisée les opposants s’organisent et sont de plus en plus virulents. Sur les réseaux sociaux pro et anti se livrent une guerre sans merci. Sur le terrain les tensions sont légion avec au centre désormais la question du bien-être animal. Chaque ouverture de saison ravive le débat.

L’enquête de Charles Henry Boudet démarre en Sologne, l’un des plus grands territoires de chasse de France sur lequel on ne compte plus désormais le nombre d’enclos -parcelles engrillagées- qui enferment les animaux. Une pratique de plus en plus décriée contre laquelle une fronde sans relâche est menée depuis des années par Nicolas Vanier.

Une cohabitation est-elle encore possible entre pro et anti ? La chasse va-t-elle ou doit-elle disparaître ? Réponses dans ce nouveau numéro de Réseau d’enquêtes.

Les invités :

Nicolas VANIER • Aventurier, cinéaste, réalisateur

Clarisse DESLOOVER • Eleveuse de chiens de chasse

Benjamin TRANCHANT • Homme d’affaires, Propriétaire domaine de chasse en Sologne

Jean-Noël RIEFFEL • Directeur de l’office français de la biodiversité de Centre-Val de Loire

Louis ROSSIGNOL • Chasseur

Francis WOLFF • Philosophe, Professeur émérite Ecole Normale Supérieure

Les reportages :

Chasseurs nés • France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Sologne engrillagée • France 3 Centre-Val de Loire

Pro et anti chasse à courre • France 3 Hauts-de-France

L'économie de la chasse • France 3 Hauts-de-France