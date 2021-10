“Enquête d'action” « Soldats d’élite : au cœur des commandos montagne », vendredi 29 octobre sur W9

Vendredi 29 octobre à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Soldats d’élite : au cœur des commandos montagne ».

C’est l’une des unités d’élite les plus prestigieuses de l’armée française : les commandos montagne. Ils sont à peine deux cents en France. Envoyés partout dans le monde pour les missions les plus délicates, surtout en milieu extrême, leur résistance et leur maitrise de la haute montagne leur permettent d’accomplir des interventions de haute voltige : franchissement vertigineux en falaise, sauvetage en crevasse, saut en parapente ou aéro-cordage dans n’importe quelle situation. À chaque intervention, ils risquent leur vie.

Les caméras du magazine “Enquête d'action” ont pu accompagner ces soldats d’élite au Mali, au cœur de l’opération Barkhane, dans leur traque contre les djihadistes. Soldats dont faisait partie le Caporal-chef Maxime Blasco abattu par un terroriste en septembre dernier, au cours d’une mission au Mali. Son décès porte à 52 le nombre de soldats français tués au combat au Sahel depuis 2013.

Le capitaine P.H. dirige quarante commandos montagne surentrainés. En alerte 24 heures sur 24, ces hommes sont prêts à affronter un ennemi quasi insaisissable dans le désert, qui se déplace vite et qui n’a pas peur de mourir. De jour comme de nuit, “Enquête d'action” a suivi ces petites équipes autonomes et mobiles, capables de fondre en quelques minutes sur les groupes armés terroristes. Appuyés par les hélicoptères Tigre et des drones, l’unité de P.H. intervient en plein désert, loin de ses bases. Interception de pick-ups, traque de poseurs d’IED (engins explosifs) ou recherche de caches d’armes, les commandos montagne sont envoyés en première ligne quand il faut frapper vite et fort.

Pour rejoindre cette unité d’élite, la sélection est impitoyable. Manuel enseigne à ses équipiers comment survivre à une avalanche, une tempête de neige, une chute dans un lac gelé, le tout sous des températures négatives, jusqu’à - 40°. Quatre jours d’affilée, les candidats sont privés de sommeil. Ils enchainent les marches d’infiltration de nuit, les franchissements de barres rocheuses ou les combats de boxe. Seulement quinze soldats par an (déjà formés préalablement pendant plusieurs années aux techniques de combat) réussissent à obtenir le brevet commando montagne.

Des Alpes au Sahel, immersion avec les prestigieux soldats de la Brigade d’Infanterie de Montagne.