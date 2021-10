“C Politique” dimanche 31 octobre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 31 octobre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Spéciale États-Unis

Le bilan de Joe Biden

Invités : Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Roger Cohen, chef du bureau du New-York Times à Paris. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Climat : sommes-nous prêts à changer ? Invités : Célie Massini, interne en psychiatrie. Laure Noualhat, journaliste. Sébastien Leroy, maire (LR) de Mandelieu-La Napoule. Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Utopies. Sur le terrain > Calais, les migrants dans l’impasse

Invité : Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.