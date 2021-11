Parce qu’avec l’ère des réseaux sociaux, on ne voit plus le monde et les gens qui nous entourent qu’à travers des filtres... W9 vous propose une nouvelle émission où vos artistes préférés vont se révéler comme jamais : “Sans Filtre” avec Éric Jean Jean.

Grâce à un décor intimiste, crée de toutes pièces, pour chacun d’entre eux, les invités de l'émission vont aller de surprises en surprises. Aux côtés d’Eric Jean-Jean, ils découvriront des images inédites, seront les témoins et acteurs de confessions exclusives et parcourront, grâce à un décor recrée pour l’occasion, les grandes étapes de leur vie. Pour cette première émission, diffusée mardi 23 novembre à 22:50 sur W9, c’est Amel Bent qui va tenter cette expérience. Découvrez une femme sensible, qui a décidé, à travers ses larmes mais aussi son sourire inégalable, de lever le voile sur qui elle est vraiment… une artiste « sans filtre ». À travers un décor qui lui est entièrement dédié, revivez son ascension fulgurante à travers les étapes les plus marquantes de sa vie, de sa chambre d’enfant à la Courneuve jusqu’à son passage par Nouvelle Star, de son succès d’artiste à sa vie de famille.