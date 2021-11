“Echappées Belles” : « Vélomaritime, d'Étretat à Calais », samedi 6 novembre sur France 5 (vidéo)

Samedi 6 octobre à 20:50, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Sophie Jovillard vous propose une ballade à vélo d'Étretat à Calais.

Longue de 1500 km, la piste cyclable « Vélomaritime » offre une vue imprenable sur le littoral nord de la France et ses sites emblématiques tels qu’Etretat, la Baie de Somme ou encore la Côte d’Opale.

Ce parcours cyclable aménagé propose une façon sympathique et écologique de redécouvrir rien de moins que trois sites classés à l’Unesco, cinq “Grands Sites de France” et une cinquantaine de phares ! L'itinéraire peut être divisé en portions selon les difficultés, une manière originale de rendre le patrimoine naturel, historique et culturel de cette belle région accessible à tout public.

Ce voyage à vélo sera l’occasion pour Sophie Jovillard de voyager à un autre rythme, et faire de belles rencontres en mettant l’accent sur les initiatives locales en faveur de la préservation de l’environnement et de la culture traditionnelle.

Les reportages diffusés :

L'aventure au grand air

Sur les routes du lin

La côte Belle Époque

Paysans, entre terre et mer

Dompter le littoral grâce au vélo.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Polynésie, un goût de paradis ».

Tiga part pour la Polynésie française à la découverte de quelques-unes des 118 îles de l’archipel : Bora Bora, Tahiti, Moorea, Rangiroa ou encore Tetiaroa. Au programme : bateau, plongée, rencontre avec des vahinés modernes, traditions artistiques et culinaires, et immersion au cœur de la nature polynésienne.