“Vitamine C” dimanche 7 novembre sur France 2 : les invités de Bérénice Bourgueil et Michel Cymes

Dimanche 7 novembre, Bérénice Bourgueil et Michel Cymes vous donnent rendez-vous sur France 2 à 17:40 pour une nouvelle dose de “Vitamine C”.

Dans la bonne humeur, deux équipes de célébrités s'affrontent pour soigner le patient imaginaire du jour.

L'équipe qui aura apporté le plus de bonnes réponses et donc de vitamines atteint la finale et doit relever le défi lancé par le Dr Michel Cymes.

Ce comedy game ultra-vitaminé, à l'humour décalé, sur la santé et le bien-être est présenté en public par Michel Cymes, l'expert et Bérénice Bourgueil, la maîtresse de cérémonie.

Ce nouveau rendez-vous de France 2 s’adresse à toute la famille pour apprendre en s’amusant à travers des défis, des QCM, des « vrai ou faux », des questions de rapidité...

Cette semaine, Nadia Roz et Tom Villa affronteront Julie Zenatti et Joyce Jonathan.