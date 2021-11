“C Politique” dimanche 7 novembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 7 novembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Daniel Cohen, économiste.

Sur le terrain > Retour à Molenbeek Invités : Olivia Ronen et Martin Vettes, avocats chargés de la défense de Salah Abdeslam. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Présidentielle : tous Gaullistes ? Invités : Henri Guaino, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Raphaëlle Bacque, grand reporter au Monde. Pierre Manenti, historien. La fabrique du mensonge : « Trump le pirate de la démocratie » Invité : Elsa Guiol, réalisatrice de la fabrique du mensonge. Felix Suffert-Lopez, producteur de la fabrique du mensonge. Voir également : “La fabrique du mensonge” : « Trump, le pirate de la démocratie » dimanche 7 novembre sur France 5 (vidéo)

