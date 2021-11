“La grande librairie” mercredi 10 novembre : les invités reçus par François Busnel sur France 5 (vidéo)

Mercredi 10 novembre à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Cette semaine, les écrivains qui seront sur le plateau de “La grande librairie” vous invitent à une traversée du monde.



Dany Laferrière, pour son livre « Sur la route avec Bashô ».

Voici le troisième roman dessiné de Dany Laferrière chez Grasset. Après « Autoportrait de Paris avec chat » et « L’exil vaut le voyage », « Sur la route avec Bashô » suit la méthode nonchalante et néanmoins réfléchie de Bashô, le moine-poète japonais du XVIIe siècle, une des inspirations constantes de l’auteur (qui comme on sait est un écrivain japonais).

Le narrateur de cette histoire parcourt le monde d'aujourd'hui, de l’Amérique au Japon en le prenant par surprise. Qui se méfierait d’un rêveur ? Il ne rêve pas du tout. Il admire (les femmes écrivains qu’il lit, de Jean Rhys à Zora Neale Hurston). Il se remémore (les divinités vaudoues). Il éprouve de l’affection (envers une de ses voisines alors qu’il séjourne à New York). Des dessins stylisés parcourent le texte, qui sont peut-être la rêverie de ce narrateur « dans ce monde sans pitié ». Voyageant dans le monde contemporain, il ne peut que constater que la menace est partout. Dessinant ce qu’il voit, le narrateur écrit aussi des mots. Et par exemple ceux-ci : « Black lives matter ». « Un nègre est un homme et tout homme est un nègre », a-t-il dit au début de sa pérégrination. Nègres sont donc les manifestants de Hong Kong qu’il voit réclamer la liberté. Pourtant, son intention n’est pas de changer le monde, nous dit-il, « simplement d’y vivre ». Et l’on comprend alors que, comme le disait Pavese, c’est un métier de vivre.

Heureusement, il y a la littérature, le jazz, les femmes élégantes, les cafés et les fleurs. Il y a encore des rayons de soleil.

Art Spiegelman, pour « Street Cop ».

Dans un monde changeant à la vitesse d'un jeu de réalité virtuelle, un simple flic doit composer à chaque coin de rue avec toutes les formes de violence d'une société livrée aux crimes les plus divers. Les robots livreurs disputent l'espace aux piétons luttant pour leur survie entre pourvoyeurs de drogues, publicités numériques et drones tueurs de terroristes présumés. Existe-t-il encore une place pour les émotions humaines dans un univers aussi toxique qui ressemble déjà tant au nôtre ?Un flic capable d'empathie dans de telles circonstances ne deviendrait-il pas un danger pour la "fluidité" du système ?Entre film noir et dystopie urbaine, Street Cop place l'humain au coeur d'une enquête policière digne d'un Sam Spade des temps modernes.

Ryōko Sekiguchi « 961 heures à Beyrouth ».

Je suis restée à Beyrouth presque un mois et demi, du 7 avril au 15 mai 2018, 961 heures au total. Je voulais réaliser le portrait de la ville à travers la cuisine : les gestes de ceux qui la font, les histoires racontées par les Beyrouthins... La cuisine est le seul outil que je possède pour me rapprocher d’une ville. Tant qu’il y aura des gens pour la préparer, dans leur pays ou en terre d’exil, pour prendre des forces. Pour une table idéale.

Nicolas Richard, pour « Par instants, le sol penche bizarrement - Carnets d'un traducteur ».

Dans ces carnets décalés et passionnants, le traducteur littéraire Nicolas Richard, capé et renommé, fait l'éloge de ce métier d'artisan, où chaque texte suscite son lot d'interrogations, d'émerveillements pour la langue – aussi bien anglaise que française – et la littérature.

Il propose ainsi un florilège d'énigmes rencontrées au fil de sa carrière, riche d'échanges privilégiés (souvent cocasses !) avec nombre d'auteurs, et invite le lecteur à se questionner, à douter, à enquêter et à s'amuser avec lui.

Are you ready ? Êtes-vous prêt ?