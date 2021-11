“Cash Investigation” « Déchets : la grande illusion », jeudi 11 novembre sur France 2 (vidéo)

Jeudi 11 novembre à 21:05, Élise Lucet vous proposera un nouvel inédit du magazine “Cash investigation” qui s'est intéressé à nos déchets.

Un chiffre donne le tournis. Selon la Banque Mondiale, d’ici 2050, la quantité des déchets que nous produisons devrait augmenter de 70%.

Pour éviter des montagnes de déchets à nos portes, industriels et pouvoirs publics ont trouvé la solution : donner une nouvelle vie à nos déchets. Mirage ou réalité ? Élise Lucet et l’équipe de Cash Investigation ont mené l’enquête.

Les campagnes de communication des professionnels du tri le martèlent. Vous pouvez jeter tous vos déchets plastiques dans la poubelle jaune, celle du recyclage ! Mais la journaliste Claire Tesson a découvert pourquoi les 8 milliards et demi de pots de yaourt en plastique que nous jetons à la poubelle ne sont presque pas recyclés.

Coup dur pour nous qui en consommons en moyenne 128 par an et par habitant.

La France brûle encore plus d’un tiers de ses ordures ménagères, 12 millions de tonnes par an, dans les 122 incinérateurs que compte le pays. A l’arrivée, d’énormes tas de cendres et de résidus, les mâchefers, qui concentrent polluants et métaux lourds. Quelles sont les villes françaises qui incinèrent le plus ? Pendant des mois l’équipe de Cash a collecté des milliers de données pour établir le classement des bons et mauvais élèves de l’incinération et du recyclage.

De ces montagnes de déchets peuvent naître des fortunes. Cash Investigation s’est penchée sur une « success story » à la française, Paprec. Comment ce groupe est-il devenu en moins de 30 ans le numéro 1 du recyclage ?

Aujourd’hui un procédé fait polémique : la méthanisation. Elle permet la transformation des déchets agricoles en gaz de ville ou en électricité. Sur le papier, une super idée dopée par des centaines de millions d’euros d’argent public. Mais dans les campagnes la colère gronde contre ces méthaniseurs qui se multiplient partout dans notre pays et qui aiguisent les appétits de grands groupes comme Engie. Incidents à répétition, pollutions, absence de contrôle, nous vous révèlerons l’envers de la méthanisation.

Vos déchets les intéressent, Cash Investigation a fait le tri dans leurs promesses.

Un documentaire réalisé par Claire Tesson.