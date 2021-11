“Enquête Exclusive” « Yakuzas : immersion au cœur de la mafia japonaise », dimanche 14 novembre sur M6

Dimanche 14 novembre à 23:10, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui propose cette semaine un immersion au cœur de la mafia japonaise.

C’est l’une des organisations criminelles les plus secrètes et les plus mythiques de la planète. Ses membres, les Yakuzas, règnent au Japon sur l’industrie des plaisirs et du sexe. Ils sont les maîtres des bars de nuit, des paris illégaux, des jeux en ligne et contrôlent tout le trafic de drogue de l’archipel nippon. On les reconnaît à leurs tatouages qui prouvent leur appartenance à l’un des 23 clans de Yakuzas. Mais aussi à leurs mains amputées d’un ou de plusieurs doigts. Un rituel spécial car un yakuza n’hésite pas à se couper l’auriculaire pour racheter une faute et l’offrir à son maître.

La mafia japonaise a son propre code d'honneur hérité des samouraïs, à la discipline militaire et aux méthodes souvent barbares. Réputée impénétrable, cette étonnante mafia a exceptionnellement ouvert ses portes à l'équipe du magazine “Enquête Exclusive”.

Pendant un an, l'équipe a obtenu de la part du parrain de l’Inagawa-Kai, l’un des trois clans les plus puissants de la pègre japonaise, l’autorisation de suivre le jeune lieutenant du maître, Hashiguchi. L’Inagawa-Kai, ce sont 2 000 membres officiels, et des dizaines de milliers d’autres associés, des délinquants sortis de prison parmi lesquels beaucoup de meurtriers. Chef mafieux de 35 ans, Haschigushi contrôle un quartier dans le nord de Tokyo. L'équipe d'“Enquête Exclusive” l'a accompagné avec son gang, lors de patrouilles pendant lesquelles il rackette des prostituées et durant la tournée des bars de nuit. Il nous a aussi accordé des moments plus intimes : gangster et tout jeune papa ou dans les bains chauds japonais... On le découvre aussi lorsqu’il enlève son costume de mafieux et présente ses somptueux tatouages. Un personnage à la fois attachant et terrifiant qui finira même par humilier les policiers en leur rappelant que dans son quartier, c’est lui le roi.

L'équipe d'“Enquête Exclusive” raconte aussi le combat de ceux qui veulent échapper à la mafia : un ancien yakuza reconverti en pasteur tente de sauver un jeune trafiquant de drogue des griffes de la pègre.

Ces dernières années, les autorités japonaises qui toléraient les Yakuzas, ont tenté de les combattre et de les marginaliser. Les Yakuzas ont donc dû se réinventer et s’adapter. Notamment au prix de guerres fratricides et de scissions au sein des clans traditionnels. Pas question pour eux de laisser la place. Ils contrôlent des quartiers entiers des grandes villes nippones et s’associent désormais à la mafia chinoise ou coréenne pour accroître leur puissance.