“Les temps changent” : « L'enfance volée, du tabou au combat, 50 ans dans nos vies » mardi 16 novembre sur France 2

Mardi 16 novembre à 21:05, Faustine Bollaert vous proposera de découvrir sur France 2 le premier numéro du magazine “Les temps changent” qui sera consacré à l’enfance volée, du tabou au combat.

“Les temps changent” est un plongeon au cœur de la société́ au regard d’une thématique qui traverse le temps. Un voyage de 50 ans dans la vie des Français, un lien entre l’intime et le sociétal.

Faustine Bollaert guidera le téléspectateur dans ce voyage dans le temps en s’appuyant sur des rencontres clés : des témoins d’hier et d’aujourd’hui aux parcours héroïques, des archives testimoniales, historiques et culturelles, des experts : historiens, psychologues, avocats.

Ce documentaire de 90 minutes veut éclairer le présent à la lumière du passé.

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant (le 20 novembre), France 2 a décidé de consacrer ce premier numéro du magazine “Les temps changent” changent à l’enfance volée, du tabou au combat.

En partant de l’actualité de ces derniers mois et des différentes affaires qui ont été médiatisées, Faustine Bollaert enquêtera avec empathie et discernement sur ce sujet, sur les évolutions de la loi et des mentalités, et rencontrera des femmes et des hommes qui ont osé briser le silence, hier comme aujourd’hui.

A la suite de la diffusion du documentaire, en direct et en plateau, Faustine Bollaert provoquera des rencontres et un partage d’expérience entre des générations qui ont affronté les mêmes problématiques à des époques différentes.