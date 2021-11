“66 Minutes” dimanche 14 novembre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 14 novembre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Un si grand vide



Vince Reffet s'est tué en vol le 17 novembre 2020. Avec Fred Fugen, il formait le mythique duo des Soul Flyers, des spécialistes des vols en wingsuit, sortes d'Icare des temps modernes. Il y a quelques jours Fred a rendu hommage, à sa manière, à son ami.

La sexygénaire

Elle a un parcours tout à fait étonnant : Caroline Ida Ours a commencé sa carrière de mannequin à 50 ans, aujourd'hui à 61 ans elle irradie les podiums et est devenue une icône du « bien veieillir »



Acheter en viager: une bonne affaire pour tout le monde?

C'est une pratique immobilière qui n'a pas toujours eu bonne presse... Le viager consiste un peu à miser sur la durée de vie du vendeur. Depuis le confinement, son nombre a bondi de 20%. Alors acheteurs, vendeurs, qui sont les gagnants ?

Centres dentaires low cost : des patients payent le prix fort

Des patiens mutilés qui portent plainte, des pratiques médicales douteuses : enquête dans 66 Minutes sur les prétendues dérives des centres dentaires low cost « Proxidentaire » fermés depuis le mois dernier.

Voitures, bijoux, grands crus: le crime aux enchères

C'est une vente aux enchères exceptionnelle qui était organisée le 5 novembre au Ministère de l'Economie et des Finances. 300 lots luxueux, tous saisis à des délinquants. Parmi les acheteurs qui se sont bousculés, Ismaël, bien décidé à s'offrir la montre de ses rêves.

66 Minutes Grand Format



220 millions: la machine derrière le jackpot record

220 millions d'euros, c'est le jackpot record remporté il y a quelques semaines par une jeune femme de Tahiti qui jouait pour la première fois de sa vie à l'Euromillions. Comme elle, 25 millions de Français tentent leur chance chaque année aux jeux de hasard de la Française des Jeux. L'entreprise, qui brasse plus de 16 milliards d'euros de mises par an, a exceptionnellement ouvert ses coulisses à 66 Minutes et livré ses secrets de fabrication.