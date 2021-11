“Maison à vendre” : inédit vendredi 19 novembre sur M6 avec Stéphane Plaza à Cagnes-sur-Mer & Claye-Souilly (vidéo)

Vendredi 19 novembre à 21:05, M6 proposera un nouvel inédit de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza, suivi de deux numéros en rediffusion.

Ghyslaine et Daniel / Laetitia et Lionel (Inédit)

Ghyslaine, 67 ans, est coiffeuse dans son propre salon, et Daniel, 69 ans, est un ancien carrossier à la retraite. Ils vivent à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, dans le même appartement depuis… 43 ans ! Ils y sont très attachés, mais la petite côte qui les mène à leur immeuble, puis les 3 étages sans ascenseur deviennent de plus en plus difficiles. Ils veulent donc déménager en centre-ville, dans un appartement plus accessible. Ils ont voulu se débrouiller seuls pour la vente de leur bien, mais jusqu’ici ils n’ont pas eu une seule visite, et cela fait donc maintenant 10 ans que la situation est à l’arrêt !

Stéphane Plaza va descendre dans le Sud pour aider ces retraités inséparables à vendre enfin leur appartement, et leur permettre de profiter pleinement de leurs retraites. Emmanuelle Rivassoux va moderniser tout l’appartement et changer la décoration très personnelle de Ghyslaine et Daniel, afin de les libérer de cette situation.

Laetitia, 43 ans, boulangère, et Lionel, 48 ans, salarié de la grande distribution, sont séparés depuis plus d’un an. Ils ont deux enfants de 17 et 13 ans et une maison en commun à Claye-Souilly en Seine-et-Marne. Laetitia vit avec les 2 enfants dans la maison, mais financièrement elle ne peut plus aujourd’hui assumer tous les frais, et Lionel attend impatiemment la vente de cette maison. Le couple a du mal à communiquer depuis la séparation, donc pas facile de s’entendre sur la question de la vente.

Stéphane Plaza va jouer le rôle de médiateur pour vendre au mieux cette maison familiale. Sophie Ferjani va faire renaître l’harmonie dans cette maison pour que les visiteurs s’y projettent enfin.

Pépita / Victor et Sylvie (Rediffusion)

Pépita, 73 ans, et Noel, 78 ans, ont acheté un studio sur le bassin d'Arcachon pour se rapprocher de leur fille et de leurs petits-enfants. Ils y passent beaucoup de temps, et leur maison en région parisienne reste vide... Il devient urgent de vendre pour leur permettre de s'offrir une plus grande maison dans la région bordelaise ! Emmanuelle Rivassoux va devoir faire un travail de modernisation, et Stéphane Plaza va les accompagner pour que la maison se vende au meilleur prix !

Victor, 36 ans, et Sylvie, 35 ans ont acheté leur appartement à Port-Marly dans les Yvelines devenu trop petit. Ils cherchent donc à vendre pour acheter une maison avec un extérieur. Sophie Ferjani va devoir repenser l'agencement et la décoration tandis que Stéphane Plaza va étudier le marché pour vendre vite.

Annie et Aurélien / Annick et Alain (Rediffusion)

Annie, 39 ans, et Aurélien, 38 ans, vivent avec leur fils Elwan, 6 ans, à Boissy-sous-Saint-Yon en Essonne. Elle est animatrice pour la mairie, et Aurélien est agent SNCF. Pour la naissance de leur fils, ils se sont lancés dans leur premier achat ; une maison de ville atypique, un vrai coup de cœur pour eux à l'époque. Mais depuis, leurs besoins ont évolué ; ils rêvent aujourd'hui de plus d'espace et d'un grand jardin, pour pouvoir accueillir la famille d'Aurélien qui vit en Aveyron, et offrir un chien à Elwan. Mais depuis un an, la vente de leur maison est à l'arrêt ; il y a eu une quinzaine de visites mais aucune offre.

Stéphane Plaza va étudier le marché immobilier de la région et essayer de débloquer la situation pour vendre au plus vite. Emmanuelle Rivassoux va repenser toute la décoration de cette maison, en mettant en valeur le côté atypique sans oublier de plaire au plus grand nombre.

Annick, 56 ans, est réflexologue, et Alain, 64 ans, est aujourd'hui en arrêt de travail après avoir exercé de nombreux métiers. Ils vivent encore sous le même toit alors qu'ils sont divorcés depuis 8 ans. Une situation financière tendue les a en effet obligés à continuer de cohabiter. Ils ont acheté cette maison il y a 23 ans, y ont élevé leurs 2 fils, mais aujourd'hui, les charges sont devenues trop lourdes ; ils ne s'en sortent plus et veulent vendre au plus vite. Le problème : aucun visiteur n'a réussi à se projeter - et ce malgré une vingtaine de visites - dans cette maison un peu laissée à l'abandon, avec beaucoup de travaux à prévoir…

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour enfin vendre cette maison, et donner la possibilité à Annick et Alain de démarrer une nouvelle vie. Sophie Ferjani va rafraichir toutes les pièces de cette maison, pour lui apporter de la vie, de la chaleur et de la convivialité.