“Enquête Exclusive” : « Paris est-elle toujours la plus belle ville du monde ? », dimanche 21 novembre sur M6

Dimanche 21 novembre à 23:10, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour suivre un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui sera consacré cette semaine à Paris...

Si la Ville Lumière fait toujours rêver, jamais elle n’aura autant déchaîné les passions que ces dernières années. Pour certains, Paris est devenue un cauchemar. Saleté des rues, chaussées défoncées, mobilier urbain dégradé, embouteillages monstres, insécurité en hausse… Pour d’autres, Paris reste Paris, la plus belle ville du monde. Avoir aménagé les voies sur berge, multiplié les pistes cyclables et créé de nouveaux axes de promenades rendrait la capitale plus accueillante et agréable à vivre. À la veille de l'organisation des JO de 2024, où en est réellement la Ville Lumière ?

Pour le savoir, les équipes du magazine “Enquête Exclusive” ont enquêté aux côtés des agents municipaux, des élus et des Parisiens. Poubelles qui débordent, graffitis, dépôts sauvages d’encombrants, rats qui prolifèrent : de nombreux touristes et habitants se plaignent d’un manque de propreté. Pour s’attaquer au problème, la mairie dispose d’un service de pointe (appelé « la fonctionnelle ») et a mis en place des brigades d’urgence. Si les agents de la propreté doivent souvent faire face au manque de civisme de certains Parisiens, ils subissent aussi le comportement de leurs collègues. Un éboueur a ainsi accepté de lever le voile sur le fonctionnement de sa brigade : absentéisme record, faux arrêts de travail et même pratique de la « banquette », une ingénieuse technique de blocage pour ne pas effectuer son service.

“Enquête Exclusive” s'est intéressé aussi aux services de la voirie, chargés notamment de reboucher les nids de poule, un calvaire quotidien pour les usagers du bitume parisien. Les effectifs et les budgets ont été réduits et il faut parfois attendre plusieurs mois avant de les voir rebouchés. En attendant, les accidents se multiplient.

Chaque année, le centre de Paris perd plusieurs milliers d’habitants. Des familles principalement, chassées par l’envolée des loyers ou la transformation des appartements en AirBnB. Et certains Parisiens déplorent les mutations de la ville. Avec un bar pour 30 habitants (deux fois plus qu’au début des années 2000), le 2ème arrondissement a changé de physionomie et les riverains dénoncent les terrasses qui grignotent désormais les trottoirs et les places de stationnement. À cause du bruit des fêtards, André a dû faire insonoriser son logement pour dormir la nuit.

Si certains aménagements comme les voies sur berges ont conquis les Parisiens, d’autres sont plus décriés. Loïc et Jacques dénoncent les ratés de la « promenade urbaine » dans le 18e arrondissement. Deux ans après son inauguration et malgré plus de onze millions d’investissement, le verger urbain qui voulait « rendre la ville comestible » est à l’abandon, le skate-park déserté et les riverains ont toujours aussi peur de s’y promener le soir.

Au-delà de la carte postale, de Barbès à Montparnasse, des Champs-Élysées aux Parc des Buttes-Chaumont, Paris est-elle toujours la plus belle ville du monde ?