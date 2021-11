“Faut pas rêver” : « Le cœur en provence », mercredi 24 novembre sur France 3 (vidéo)

Mercredi 24 novembre à 21:05, Carolina De Salvo vous donne rendez-vous sur France 3 pour un inédit du magazine “Faut pas rêver”. Destination : la Provence.

Un voyage en Provence, c’est toujours une explosion de couleurs, d’odeurs et de saveurs. Même hors saison, telle que Carolina De Salvo l’a parcourue... Entre les Gorges du Verdon et la Méditerranée, en passant par le Luberon et le pays de Grasse, Carolina enchaîne les rencontres avec des amoureux de cette terre, qui lui ouvrent leurs portes, certaines secrètes !

Danser sur les parois d’une falaise 300m au-dessus du Verdon, en robe et en escarpins, voilà le défi des artistes de la Compagnie des Têtes Bêches !

Un premier contact vertigineux pour Carolina, un pur moment de poésie avant d’aller au charbon… Au sens propre comme au figuré !

Carolina De Salvo vivra le quotidien d’un cheminot du début du 20ème siècle, avec des passionnés de locomotives à vapeur rutilantes, comme sorties d’un livre d’histoire. Leur terrain de jeu ? La ligne du mythique Train des Pignes, entre Digne et Nice.

Après cette expérience, rien ne vaut un bon bain de roses, en compagnie de Cécile. Elle dirige l’entreprise familiale fournissant l’essence de rose d’un parfum mythique !

Après les odeurs, place aux couleurs : celles du Luberon et ses célèbres carrières d’ocre. C’est dans l’une d’elles que Carolina a rendez-vous avec Régis. Il y a installé son usine de lustres. Ses créations illuminent les plus beaux édifices du monde. Mais ce soir il emmène Carolina mettre de la lumière dans un lieu plutôt étrange...

Le voyage s’achève en Méditerranée avec Serge, pour une partie de pêche à la langouste un peu mouvementée !

Les reportages diffusés :

Le refuge de Loriane

Loriane dirige un refuge pour animaux blessés ou abandonnés au cœur du Luberon. Grâce à son réseau de bénévoles, elle recueille des espèces dans toute la région. Un lieu qui ressemble parfois à une nurserie…

Le défi d’Arthur

Arthur Guérin-Boéri est l’un des plus grands champions de plongée en apnée. Cet enfant du pays s’entraine sur tous les terrains de la région ! Mais c’est en compagnie de son mentor, Guillaume Néry, qu’il perfectionne son apprentissage des profondeurs sous-marines…

Le « nez » de Delphine

Créer un parfum, c’est chercher dans la nature tout ce qui peut traduire une ambiance. Delphine est un « nez ». Sa commande : imaginer un parfum racontant les 4 saisons en Himalaya. En sillonnant le Pays de Grasse, elle cherche à composer les meilleures notes florales de sa future partition !