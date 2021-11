“Envoyé Spécial” jeudi 25 novembre sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 25 novembre à 21:05, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Madagascar : la famine climatique

Ce sont les premières images d’une famine oubliée dans le Sud de Madagascar. Pour manger, les enfants n’ont plus que de la peau de bœuf ou des feuilles de cactus bouillies. Les habitants fuient les campagnes ravagées par la sécheresse et s’entassent dans les villes où 80 % des enfants souffrent de dénutrition. Les hôpitaux sont débordés. Une de nos équipes a réussi à rejoindre cette région reculée de la «Grande Ile» où le réchauffement climatique affame la population.

Un reportage de Nicolas Bertrand et Marianne Getty.

Les damnés du froid

Les prix de l’énergie flambent et les températures baissent. De plus en plus de français ont froid. Envoyé Spécial a retrouvé ceux qui ne peuvent pas se chauffer par manque d’argent. Il y a 4 ans nous avions rencontré Nathalie et son fils Noah au cœur d’un hiver glacial. Aujourd’hui, ils vivent toujours dans leur maison HLM et ne chauffent que quelques heures par jour.

Un reportage d’Elisa Hélain, Bertrand Jeanneau, Guillaume Viard et Virginie Le Tendre.