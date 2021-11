“Echappées Belles” : « Spectaculaire Irlande », samedi 27 novembre sur France 5 (vidéo)

Samedi 27 novembre à 20:50, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa nous emmène en Irlande.

C'est en s'immisçant dans le quotidien des familles irlandaises que l'île verte se dévoile, mystérieuse, traditionnelle, festive et toujours plus accueillante. La côte ouest de l'Irlande offre une plongée dans les fascinants paysages de landes fleuries de bruyère et de tourbières, de falaises s’échouant dans la mer et d'estuaires se perdant dans les collines avant d'atteindre enfin l'océan.

Ismaël Khelifa s’attache à comprendre comment la proximité d’espaces naturels aussi beaux que rudes nourrit les irlandais qui, pour rien au monde ne quitteraient leurs terres. L’Irlande c’est aussi une île riche d’une culture très ancrée, aux traditions toujours vives, qui fait la fierté de ses habitants. Lors de ce voyage en Irlande Ismaël va tenter de comprendre pourquoi les traditions ont encore tant de place dans le quotidien et le coeur des Irlandais. Comment font-ils vivre ces traditions chaque jour ? Comment les nouvelles générations se les approprient pour les faire perdurer ?

De Galway, l’ancien petit port de pêche devenu symbole de la musique irlandaise, aux paysages dramatiques des falaises de Moher, en passant par les incontournables paysages de tourbières du Connemara, Ismaël va partir à la découverte des majestueux paysages qui composent la côte ouest de l’île d’émeraude.

Les reportages diffusés :

La Wild Atlantic Way

La cuisine de la côte

La côte ouest, le sanctuaire de la culture gaélique

Les châteaux et lacs du Connemara

Une terre de caractère, la tourbe

Les sports gaéliques, une passion irlandaise.

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro « Kenya, un rêve de safari ».

Si les safaris restent le premier critère d'attractivité pour les touristes occidentaux en quête de dépaysement, le Kenya est loin de se résumer à cette image de carte postale. Ses paysages sont extrêmement diversifiés. Des plages de sable blanc sur la côte, à Lamu, à la savane du parc Amboseli, en passant par les hauts plateaux du Mont Kenya, le pays est une promesse d'évasion et de dépaysement total.

Jérôme Pitorin part à la découverte des nombreux trésors que recèle le Kenya : sa riche faune sauvage, ses communautés swahilis authentiques, sa capitale vibrante et ses côtes paradisiaques.

Les reportages diffusés :