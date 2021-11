“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Julien Denormandie ce 28 novembre sur France 3

Ce 28 novembre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et l'Alimentation.

Le Covid va-t-il peser sur l’élection présidentielle ?

Le retour de l’épidémie avec la 5ème vague occupe en tout cas les écrans et les esprits. Dose de rappel pour tous les vaccinés adultes, passe-sanitaire, sésame de toute vie sociale, tests payants, voici les nouvelles contraintes pour éviter le confinement et passer les mois d’hiver. Des masques et plus de poignée de main, la campagne aura désormais à nouveau le goût des restrictions et l’exécutif va s’appuyer sur une communication sanitaire pour rassurer les Français. Exercice à double tranchant pour le gouvernement face à des oppositions vives en cette période de campagne et des Français parfois lassés du retour des restrictions. Plus difficile aussi d’afficher le bilan du quinquennat en plein Covid.

Face à cette situation, Julien Denormandie nous dira quelles sont les répercussions de l’épidémie pour son ministère. Vie chère, augmentation des coûts des matières premières, alimentation saine, enjeux climatiques, quelles avancées concrètes pour les agriculteurs et la filière à l’heure de la nouvelle PAC.

Il répondra aux questions de Francis Letellier et Neïla Latrous, journaliste politique à franceinfo nous offrira sa Carte Blanche.