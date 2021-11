“Enquête Exclusive” : « Baltimore, capitale américaine du crime », dimanche 28 novembre sur M6

Dimanche 28 novembre à 23:05, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” à Baltimore la capitale américaine du crime.

Située sur la côte est des États-Unis, Baltimore (Maryland) est devenue, ces dernières années, la ville la plus dangereuse d’Amérique. 600 000 habitants, 340 morts par armes à feu en 2020, un taux de criminalité huit fois supérieur à la moyenne nationale. Un triste record pour ce grand port maritime autrefois réputé pour sa grandeur, ses richesses et sa douceur de vivre.

À Baltimore, le crime fait désormais loi. Gangrénée par le trafic de drogue, la violence, le racisme et les inégalités, la ville est aujourd’hui au bord du chaos. Avec 65% d’Afro-Américains et un quart de ses habitants sous le seuil de pauvreté, Baltimore est le territoire des gangs, comme celui de King « Rah », un jeune dealer de crack âgé de 21 ans, à la tête d’une vingtaine de « soldats » et prêt à mourir à chaque instant. Concentrés dans les quartiers du centre-ville, ces gangs comptent de nombreux mineurs dans leurs rangs (quinze enfants de moins de 16 ans tués par balles en 2020).

Ici, il ne faut faire confiance à personne, sauf à Jermaine, ex-taulard condamné à vingt-deux ans de prison pour meurtre. Aujourd’hui, il est travailleur social et tente, chaque nuit, de sauver les âmes perdues et ceux qui ne croient plus en rien, sauf en la violence et au crime. Certains quartiers, devenus des territoires de deal et des coupe-gorges, sont aujourd’hui désertés. Même la police ne s’y aventure plus.

Pourtant, la cité a prospéré jusque dans les années 50, notamment grâce à son port industriel, tourné vers l’Europe. Mais les crises économiques successives ont eu raison de son lustre d’antan. Le chômage, autrefois quasi nul, a grimpé en flèche. Et l’insécurité s’est répandue dans toute la ville. Résultat, Baltimore a subi le « white flight », autrement dit la fuite des Blancs du centre-ville vers les suburbs, ces banlieues périphériques transformées en ghettos de riches, comme celui de Lutherville. À la tête d’une société de relations publiques, Lauren Corrigan y organise des soirées et des événements mondains auxquels assistent les grandes fortunes de la ville.

Au cœur de la ville, quelques cas isolés parviennent pourtant à se sortir de leur condition, comme Rikky Vaughn, ancien SDF, désormais patron d’une chaîne de restaurants et millionnaire.

Baltimore, portrait d’une cité à la dérive, que l’ex-président Trump décrivait comme "un cloaque dégoûtant infesté de rats". Une ville tiraillée entre un fervent désir de reconstruction et une criminalité hors-normes.