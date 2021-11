“Nous, les Européens” : « Le rêve du plein emploi », dimanche 28 novembre sur France 3

Dimanche 28 novembre à 10:40, Eléonore Gay vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous les Européens”. Direction cette semaine la République tchèque, pays de l'Union européenne où le taux de chômage est le plus bas...

En 1967, la France comptait 174 000 chômeurs... Et même si les dernières statistiques font état d’une embellie avec moins 10% de chômeurs en moins en un an, le pays reste englué dans le chômage de masse, avec plus de 3,5 millions de chômeurs de catégorie A. Et en incluant les catégories B et C, c'est plus de 5,8 millions de demandeurs d’emploi... alors que des pays en Europe connaissent le plein emploi et souffrent même du manque de main-d’œuvre. Comment font-ils ? Leurs solutions peuvent-elles être applicables en France ?

Le grand reportage :

Plongée au cœur du pays de l'Union européenne où le taux de chômage est le plus bas. Bienvenue, notamment, dans l’est de la Bohême où il y a du boulot pour tous avec un taux de demandeurs d'emplois de... 2% ! Il y a tellement de travail que les travailleurs tchèques ne suffisent pas. Ici, on est allé chercher les compétences jusqu’en Mongolie...

Un reportage d'Olivier Poncelet et Vincent Bouffartigue.

Les invités :

François Asselin, entrepreneur, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

François Beaudonnet dresse un comparatif européen de la situation de l’emploi, en pointant les bons et les mauvais élèves en la matière.