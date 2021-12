“M comme maison” à Strasbourg dimanche 5 décembre sur C8 avec Stéphane Thébaut

Stéphane Thébaut vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 5 décembre à 19:15 pour un nouveau numéro du magazine “M comme maison” qui poursuit son voyage en Alsace à Strasbourg.

Cette semaine, “M comme maison” pose ses caméras en Alsace, l’une de nos plus belles régions françaises. Un territoire historique aux multiples atouts : villages charmants, paysages bucoliques, châteaux spectaculaires, sans oublier ses lieux emblématiques telles que Strasbourg, Pfulgriesheim ou encore Eckbolsheim.

Visite

Nous irons à Eckbolsheim, un village typiquement alsacien, pour découvrir avec Clémence Cottereau de l’agence Ballast Architectures, une maison aux belles lignes contemporaines. Puis nous suivrons Nathalie Schelling, photographe et propriétaire d’un appartement situé dans l’ancien Moulin aux Épices, un des plus vieux bâtiments de Strasbourg. Découverte d’un bien intégralement rénové, et de manière très originale…

Artisanat

Stéphane fera découvrir un atelier de marqueterie d'Art historique de la région, installé dans une ancienne abbaye du village de Boersch. Un savoir-faire transmis de génération en génération depuis plus d’un siècle, exercé aujourd'hui par Jean‑Charles Spindler, l’un des descendants du créateur de la Maison Spindler. Il nous en montre les coulisses.

Rencontre

Stéphane rencontre Emmanuelle Dupé qui est décoratrice. Elle vit dans une ancienne grange datant du xixe, qu’elle a entièrement rénovée. En experte de la décoration, elle a de très belles adresses à nous faire découvrir à Strasbourg…