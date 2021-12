“L'essentiel chez Labro” dimanche 5 décembre sur C8 : les invités de Philippe Labro

Philippe Labro vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 5 décembre à 23:00 pour suivre un nouveau numéro de “L'essentiel chez Labro”.

“L'essentiel chez Labro”, c'est un magazine tourné vers la Culture avec un grand C, balayant tous les domaines allant du cinéma, à la musique, à la littérature, au théâtre en passant par les expositions, la BD, les jeux vidéo... Tout ce qui est, en fait, considéré comme « non-essentiel », mais qui pourtant, l’est terriblement et qui constitue le sel de nos vies !

Chaque semaine, Philippe Labro reçoit notamment pour une entrevue intimiste et décontractée toutes celles et tous ceux qui font l’actualité culturelle au sens large… Au programme également, des rubriques dont une consacrée à l’art où on ne l’attend pas (digital, réseaux sociaux, happenings, etc.) ou encore des live acoustiques.

Dimanche 5 décembre, Philippe Labro reçoit :

François Morel, le comédien, écrivain, humoriste et chroniqueur, pour la sortie de son album « Brassens dans le texte » (Universal).

Camille Chamoux, l’humoriste et comédienne, pour son 4ème spectacle seule-en-scène « Le Temps de Vivre », qui sera joué au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris du 28 au 31 décembre.

Lilia Hassaine, la chroniqueuse et écrivaine, qui présente son deuxième roman « Soleil Amer » (Gallimard).

Bénabar, le musicien, qui revient avec un nouvel album « On lâche pas l’affaire » (RCA).