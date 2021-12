“Secrets d'Histoire” : « Gustave Flaubert, la fureur d'écrire ! » lundi 6 décembre sur France 3 avec Stéphane Bern (vidéo)

A l'occasion de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, France 3 rend hommage à cet écrivain français hors du commun dans “Secrets d'histoire” lundi 6 décembre à 21:05.

Au cours de cette émission inédite, Stéphane Bern vous propose de partir à la rencontre de cet homme qui au milieu du XIXe siècle invente le roman moderne.

Mais quel est cet écrivain qui, sans le vouloir, crée le scandale ? Qui est cet homme méticuleux, soucieux du détail et de la phrase parfaite qui passe plusieurs années à l’écriture d’un seul roman ?

Et comment le 29 janvier 1857, Gustave Flaubert, âgé de 35 ans est sur le banc des accusés à Paris à cause du personnage de Madame Bovary, l’héroïne du roman éponyme qu’il a écrit ?

A travers les reconstitutions incroyables, les témoignages d’historiens passionnants et les hommages d’écrivains et acteurs célèbres, Stéphane Bern nous fait découvrir , Rouen, la ville où il est né le 12 décembre 1821, où il a grandi et où il aime écrire… Paris qui voit l’écrivain naître et qui côtoie George Sand, Baudelaire et ouvre la voie à Zola et Maupassant… mais aussi l’Orient et ses charmes secrets et sensuels…

Gustave Flaubert est un homme complexe, qui place l’art avant toute chose, qui fuit la célébrité, qui refuse l’engagement et le mariage, car l’amour selon lui « n’est pas un mets, mais un assaisonnement ».

Avec cette émission riche en anecdotes, confessions et découvertes, partons à la rencontre de celui à qui l’on doit, entre autres, Madame Bovary (1857), Salammbô (1862), L'Éducation sentimentale (1869)…