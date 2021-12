“La grande librairie” : « Sur les traces de Flaubert » mercredi 8 décembre sur France 5 (vidéo)

Mercredi 8 décembre à 20:55, François Busnel vous proposera une “Grande Librairie” spéciale avec la diffusion du documentaire inédit « Sur les traces de Flaubert ».

Il règne autour de Flaubert un parfum de mystère.

Qui se cache derrière le colosse débonnaire reclus dans son ermitage des bords de Seine dont la légende a sculpté le portrait ? Flaubert est-il cette espèce de machine à la volonté supérieure qui abat des dizaines d’heure de travail en solitaire et dans la douleur, uniquement tendu vers la quête du Beau que la gloire a pétrifié ?

Toute sa vie, Flaubert s’est ingénié à brouiller les pistes.

Et si la meilleure façon d’entrer dans l’œuvre de Flaubert était de s’inviter dans sa vie ? partir sur ses traces… ou ce qu’il en reste ?

François Busnel part enquêter sur l’auteur de Madame Bovary : comment vivait-il, comment écrivait-il, quel était son projet artistique, quelle fut son existence, ses opinions politiques, ses amours, ses amitiés, ses obsessions ?

Avec le concours d’historiens, d’écrivains, de professeurs de lettres, d’un prix Nobel de littérature, François Busnel nous fait découvrir un homme et un artiste bien loin des idées reçues et du mythe, écrivain de génie toujours lu et admiré dans le monde entier.

Un film de François Busnel et Adrien Soland.

