“Recherche apparement ou maison” : « Spéciale 1er achat » vendredi 10 décembre sur M6 avec Stéphane Plaza

Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 vendredi 10 décembre à 21:05 pour une spéciale « 1er achat » de “Recherche apparement ou maison”.

Devenir propriétaire, c’est pour beaucoup d’entre nous un objectif de vie. Et c’est à 32 ans en moyenne que les Français effectuent leur premier achat immobilier. Depuis quelques années, cet âge a même tendance à baisser, puisque les taux d’intérêt des crédits immobiliers sont historiquement bas. Mais il n’est pas toujours facile de se lancer... alors aujourd’hui nos experts immobiliers vont accompagner des primo-accédants pour leur permettre de sauter le pas !

À Rueil-Malmaison, Céline, Gauthier et leurs enfants achètent pour la première fois après 40 ans. Ils ont toujours été en location et rêvent aujourd’hui de devenir propriétaires d’une maison avec jardin. Mais ils veulent rester dans leur ville de cœur, à Rueil, et les biens sont rares. En 6 mois de recherche, ils n’ont toujours pas trouvé leur bonheur. Stéphane Plaza va se lancer dans cette recherche difficile, va-t-il trouver la maison familiale qu’ils espèrent depuis si longtemps ?

À Lyon, la jeune Anaëlle va totalement s’en remettre à Sandra Viricel. Cette jeune infirmière de 27 ans veut se lancer dans son premier achat, mais elle a vraiment besoin d’être épaulée. Sa colocation se termine et elle veut déménager dans son propre appartement. Mais malgré plus d’une dizaine de visites, elle n’a pas trouvé son petit cocon. Sandra Viricel va la guider, pas à pas, dans cette aventure. Va-t-elle dénicher le coup de cœur qui décidera Anaëlle à sauter le pas ?

À Strasbourg, Anne-Sophie, 32 ans, est avocate, Guy, 35 ans, est professeur des écoles. Ils vivent en location dans l’hyper-centre et se sentent prêts pour leur premier achat immobilier en commun. Ils ont très envie d’acheter…mais ils ne cherchent pas exactement le même appartement ! Mathieu Beyer sera là pour les rassurer en les conseillant au mieux, leur présentant des appartements aux styles différents, dans différents quartiers de Strasbourg. Va-t-il les mettre d’accord et trouver l’appartement qui sera leur premier achat ?