“Enquête d'action” « Police municipale de Calais : la chasse aux délinquants », vendredi 10 décembre sur W9

Vendredi 10 décembre à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquête d'action” avec la Police Municipale de Calais.

Parallèlement à une situation migratoire complexe, la ville de Calais fait face à de nombreux problèmes structurels.

Le taux de pauvreté atteint actuellement les 30 %. Et depuis 2011, les tapages nocturnes et autres délits liés à une alcoolisation trop forte sont en augmentation de 25 %. Entre les rixes sur la voie publique, les violences conjugales, le trafic de stupéfiants et les délits routiers, les autorités de la ville ont dû renforcer la sécurité.

En première ligne, la police municipale et ses agents. 28 policiers armés patrouillent pour veiller sur les habitants, hiver comme été. A l’arrivée des beaux jours, le bord de mer devient très fréquenté, avec de nombreux excès.

Et cette année, avec le déconfinement, la situation sera particulièrement tendue.