“M comme maison” à Lyon dimanche 12 décembre sur C8 avec Stéphane Thébaut

Stéphane Thébaut vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 12 décembre à 19:15 pour un nouveau numéro du magazine “M comme maison” qui vous emmène cette semaine à Lyon.

“M comme Maison” vous fait découvrir l’une de nos plus belles capitales françaises, surnommée la ville des lumières.

Lyon est largement reconnue pour sa gastronomie, son patrimoine mais aussi sa vie culturelle. Exceptionnellement, Stéphane sera accompagné de Cécile Siméone et Stéphane Millet, tous deux lyonnais, ils officient chaque semaine dans la rubrique « Changer ».

Visite

Nous ferons la visite d’une maison de la fin du xixe, située dans la région lyonnaise. Stéphane retrouvera Caroline et son mari, qui ont eu la possibilité d’acheter la maison qu'ils louaient. Ils ont alors décidés de procéder à quelques transformations avec l’aide du cabinet d’architecture Royal Roulotte. Objectif : marier avec harmonie l’ancien et le moderne avec en plus quelques notes bohèmes.

Artisanat

Stéphane fera la connaissance de Nastasia et Maxime Futin, les créateurs du collectif "L'atelier urbain" qui réunis 12 artisans de divers univers à Lyon. Puis Stéphane Millet, l'architecte d'intérieur lyonnais de “M comme Maison”, nous fera découvrir l'atelier « WHO ET WE » une adresse déco de luminaires à Villeurbanne.

Rencontre

Stéphane découvrira la maison de Cécile Siméone, la décoratrice d'intérieur lyonnaise de “M comme Maison”. Elle en profitera pour nous partager sa sélection de belles adresses dont elle a le secret !