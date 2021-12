“C Politique” dimanche 12 décembre : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 12 décembre à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invitée : Céline Spector, philosophe. En coulisse > Non vaccinés, le ras-le-bol des soignants Invités : Mathias Wargon, médecin urgentiste. Jean Rottner, président LR de la région Grand Est. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Macron-Orban : bras de fer sur l’avenir de l’Europe Invités : Chloé Ridel, directrice adjointe de l’Institut Rousseau. Valérie Hayer, députée européenne LREM. Nicolas Bay, député européen RN. David Cormand, député européen EELV. Le doc C Politique > Sages Femmes Invitées : Joëlle Belaisch Allart, présidente du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français. Emy Betrand, sage-femme à Chambéry.