“La grande librairie” mercredi 15 décembre : les invités de François Busnel sur France 5 (vidéo)

Mercredi 15 décembre à 20:55, François Busnel vous proposera un nouveau numéro de “La grande librairie” spécial dans lequel la littérature rencontre le cinéma et le théâtre.

François Busnel reçoit l’un des plus grands réalisateurs français, Arnaud Desplechin pour son adaptation du livre de Philip Roth « Tromperie ». Avec lui, en plateau, Denis Podalydès qui joue dans le film le rôle du grand écrivain américain. Le sociétaire de la Comédie française raconte dans son dernier livre « Les nuits d’amour sont transparentes » (Éditions du Seuil) les coulisses d’une pièce de théâtre jouée en 2018, « La Nuit des rois » de Shakespeare.

Comment retranscrire la langue de l’un des plus grands écrivains du XXième siècle au théâtre ? C’est la question que s’est posée Nicolas Briançon. Accompagné de Stéphane Hillel, le comédien met en scène sa pièce fétiche « Jacques et son maître » de Milan Kundera au théâtre Montparnasse. Dans ce texte, Kundera rend hommage à un de ses grands maîtres, Diderot, et à son roman « Jacques le fataliste ».

Les grands livres et les grands écrivains jalonnent une vie. Ils la racontent parfois. Grand connaisseur de l’œuvre de Milan Kundera et de Philip Roth, Michel Schneider signe une autobiographie « Des femmes et des livres » (Gallimard) et poursuit sa réflexion sur le sens de l’existence.