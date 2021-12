“Complément d'Enquête” : « Les 20 ans qui ont changé la France », jeudi 16 décembre sur France 2

Jeudi 16 décembre à 23:00, Tristan Waleckx vous proposera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'Enquête” dont le thème sera : « Les 20 ans qui ont changé la France ».

11 septembre 2001 : New York est attaqué, les tours du World Trade Center s’écroulent et la planète reste sans voix.

C’est cette semaine-là que naît l’émission “Complément d'Enquête” sur France 2, créée par Benoît Duquesne. Pendant vingt ans, le magazine d’investigation va décrypter l’actualité.

Émissions thématiques, révélations, reportages à chaud et enquêtes long format : plus de 500 émissions ont vu le jour, soit près de 3 000 reportages et interviews dans les fameux fauteuils rouges.

Des fauteuils rouges qui ont vu au fil des ans se succéder plusieurs présentateurs : Benoît Duquesne, puis Nicolas Poincaré, Thomas Sotto et Jacques Cardoze.

Aujourd’hui, c’est Tristan Waleckx qui est aux manettes, et pour cet anniversaire, il vous propose une émission très spéciale, accompagnée par plusieurs « grands témoins », suivie d’une nuit “Complément d'Enquête” sur France 2.

À quelques mois de la présidentielle, la France semble à vif. Et si la situation du pays s’expliquait par ce que nous avons vécu ces vingt dernières années ?

Des attentats islamistes à la montée de l’extrême droite, du scandale DSK au mouvement Me Too, des affaires Bygmalion, Cahuzac ou Benalla à la flambée des Gilets Jaunes, “Complément d'Enquête” se plonge dans ses archives et vous raconte les raisons de la colère, de la défiance grandissante.

Ce documentaire de 52’ réalisé par Julien Daguerre et Olivier Broutin sera suivi d’interviews réalisées par Tristan Waleckx, puis d’une nuit “Complément d'Enquête”, avec la diffusion de plusieurs enquêtes qui ont marqué l’émission.