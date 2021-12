“Enquête d'action” « Pompiers de Paris : au cœur d’une unité d’élite », vendredi 17 décembre sur W9

Vendredi 17 décembre à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de redécouvrir sur W9 un numéro du magazine “Enquête d'action” : « Pompiers de Paris : au cœur d’une unité d’élite ».

Le 15 avril 2019, un incendie d’une ampleur inédite ravage Notre-Dame de Paris. Les Français découvrent en direct la bataille livrée par les pompiers de Paris pour sauver la cathédrale. Un combat dantesque qui va durer plus de quinze heures.

Pendant un an, une équipe du magazine “Enquête d'action” a partagé le quotidien de ces héros du feu et leur rythme hors-norme. Un quotidien fait de victoires mais aussi de coups durs et de drames.

Maëlle est médecin urgentiste. Arrêts cardiaques, accidents de la route ou même attaque terroriste : elle intervient en dernier recours, sur la ligne de crête entre la vie et la mort. Elle est de garde trois fois par semaine pendant 24 heures d’affilée. A ce rythme, pas facile de mener de front carrière professionnelle et vie personnelle.

Philippe est lieutenant et spécialiste des incendies. A chaque intervention, il doit secourir les victimes au plus vite, tout en préservant la sécurité de ses troupes. Dans un immeuble en flammes, il aura entre ses mains le destin d’une centaine de personnes, sans marge d’erreur possible. Avec son équipe, il devra aussi faire face à un feu de très grande ampleur : un entrepôt de 9 000 m2 transformé en un gigantesque brasier.