“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Jordan Bardella ce 19 décembre sur France 3

Ce 19 décembre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Jordan Bardella, président du Rassemblement national.

En cette fin d'année et à l'approche des fêtes, les Français sont partagés entre épuisement et soulagement de tourner la page de 2021. Le dernier trimestre a vu l’apparition d’un nouveau variant, et d'une cinquième vague de Covid-19. Le pouvoir d’achat est en berne et l’inflation est tenace.

Ces dernières semaines ont été riches : candidature officielle d’Eric Zemmour, Les Républicains se sont rangés derrière Valérie Pécresse, tandis que la gauche, plus dispersée que jamais, s’interroge. Le chef de l’Etat a également fait son bilan, avant d’endosser le costume de chef de l’Europe et peut-être "d’évidence" celui de futur candidat.

Et ce n’était que la pré-campagne ! La campagne présidentielle arrive avec son lot de surprises, de retraits, de rebondissements… Marine Le Pen doit faire face à un rival qui chasse sur les mêmes terres, celles de la droite et de l’extrême droite avec des propositions plus radicales sur l’immigration. Nationalisme, souverainisme, populisme, qui aujourd’hui saura incarner le mieux les attentes de ces Français en colère ?

Jordan Bardella sera interrogé par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique du groupe de presse EBRA.