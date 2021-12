“66 Minutes” dimanche 19 décembre sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 19 décembre à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Pâte à tartiner : les Français accros

C'est une des gourmandises préférée des Français : la pâte à tartiner en a réconforté plus d'un pendant les confinements et ces derniers mois de plus en plus de marques cherchent à talonner le leader historique Nutella qui a ouvert les portes de l'une de ses usines au 66 Minutes d'M6.

Victime d'érotomane : un cauchemar

Ils poursuivent et inondent de mail l'élu de leur cœur persuadées que celui-ci les aime en retour, cela porte un nom : l'érotomanie, un trouble psychiatrique qui vire rapidement à l'obsession malsaine des érotomanes qui peuvent aller jusqu'à briser la vie de leurs victimes.

Trottinettes électriques : les fous du guidon

Elles sont censées ne pas dépasser les 25km/h sur la voie publique...Mais beaucoup de petits malins débrident le moteur de leur trottinette électrique pour atteindre des vitesses vertigineuses.

66 Minutes Grand Format

Conte de Noël à Aspen, Colorado

Bienvenue au coeur des Rocheuses, à Aspen dans le Colorado... Cette station de ski, située à 2400 mètres d'altitude, est l'une des plus chics des Etats Unis.