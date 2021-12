“Zone Interdite” « Tout quitter pour changer de vie », épisode 2, dimanche 26 décembre sur M6 (vidéo)

Dimanche 26 décembre à 21:05, Florence DE SOULTRAIT vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Zone Interdite” qui va suivre quatre familles françaises qui ont décidé de changer de vie.

Choisir de bouleverser son destin et repartir de zéro à des milliers de kilomètres : un pari un peu fou auquel beaucoup pensent un jour sans jamais oser. Dans un pays voisin ou à l’autre bout du monde, avec un projet professionnel ou par passion… “Zone Interdite” a suivi quatre familles qui ont eu le courage de se lancer.

Amoureux de voyages depuis toujours, Caroline, 43 ans, et François, 49 ans, ne se sentaient pourtant pas prêts à tout quitter. Jusqu’au déclic du premier confinement. François, directeur des ressources humaines, se découvre alors une vocation pour l'enseignement en faisant la classe à ses deux filles, Margaux, 7 ans, et Émilie 11 ans. Infirmière, Caroline trouve sans difficulté un poste à… Ottawa, capitale du Canada, à 6 000 km de leur domicile provençal ! François décide alors de s'inscrire à l'université pour devenir professeur des écoles.

Il était garagiste, elle vendait des sandwichs... Joëlle, 43 ans, Éric, 32 ans, et leur petit Nolan, 6 ans, laissent derrière eux les montagnes savoyardes pour rejoindre les plages paradisiaques de Nocibé à Madagascar. Ensemble, ils vont monter un business de location de scooter des mers. Une activité qui n'existe pas encore là-bas.

Vous retrouverez aussi la suite des aventures de Christelle et Yann. Les anciens cheminots, partis en Martinique avec leurs deux filles et un couple d’amis, ont repris un restaurant de 300 m² les pieds dans l’eau. Après une ouverture difficile, les quatre copains se serrent plus que jamais les coudes en salle et en cuisine.

L’aventure est parfois juste au bout de la rue. Quand “Zone Interdite” a rencontré Olivier il y a trois ans, il avait interrompu une belle carrière d’architecte pour reprendre, à 49 ans, des études… d’artisan boucher ! Fort du succès de sa première boutique, Olivier envisage aujourd'hui d'en ouvrir une deuxième et, pourquoi pas, de devenir éleveur.