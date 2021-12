“Enquête Exclusive” « Austin (Texas), capitale du futur au pays des cow-boys », dimanche 26 décembre sur M6 (vidéo)

Dimanche 26 décembre, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” : « Austin (Texas), capitale du futur au pays des cow-boys ».

Austin (Texas) est aujourd’hui la ville la plus attractive des États-Unis. Du soleil toute l’année, une fiscalité très avantageuse, une économie florissante, des emplois pour tous et un pôle super attractif pour les nouvelles technologies. Des compagnies comme Apple, Tesla, Google et Samsung y ont ouvert des usines de pointe. En dix ans, la ville, capitale administrative de l’État du Texas, a gagné 500 000 habitants.

Austin est aussi l’une des villes les plus cools et les plus progressistes d’Amérique. Elle est pourtant située au cœur d’un état très conservateur, majoritairement républicain. Le Texas est le pays des cow-boys, avec tous les clichés de la vieille Amérique ; Austin, elle, cultive sa différence. Tolérance extrême vis-à-vis des minorités, scène artistique (et surtout musicale) de premier plan, liberté des mœurs… Austin joue la modernité et l’ouverture dans un environnement au mode de vie traditionnel, souvent réactionnaire.

Comment Austin, la nouvelle métropole du futur, a-t-elle réussi à s’imposer au pays des puits de pétrole ? Une enquête sur la ville devenue la plus dynamique des États-Unis.