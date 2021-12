« Unités de choc : 5 semaines en enfer pour devenir chef », lundi 27 décembre sur TFX

Lundi 27 décembre à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine “Appels d'urgence” en immersion avec les soldats du 2ème Régiment d'Infanterie de Marine.

On les appelle les "Marsouins" et au sein de l'armée française, ils bénéficient d'une redoutable réputation. Ce sont les soldats du 2ème Régiment d'Infanterie de Marine, un des régiments les plus décorés formé pour les terrains difficiles : Afghanistan, Balkans ou actuellement en Afrique, au Mali. Alors, les jeunes recrues donneraient tout pour faire carrière au sein de cette troupe de baroudeurs.

Mais la sélection est sans pitié. Pour devenir chef d'équipe, il faut passer par une formation qui laissera beaucoup de candidats sur le carreau. Rien ne leur sera épargné durant 5 semaines d'enfer : marches commandos, parcours d'obstacles, tests de stress...

Les équipes d'Appels d'Urgence ont suivi les stagiaires de la promotion 2019, un très bon cru : 57 militaires, de 19 à 29 ans, qui sont allés au bout de leurs limites. Et pourtant, seule la moitié d'entre eux décrochera le grade de caporal. Ceux-là auront démontré qu'ils ont vraiment l'étoffe des chefs. Mais pour les recalés, c'est un rêve qui s'effondre dans les larmes et la sueur.