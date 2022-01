“Enquête Exclusive” « Sorcellerie New Age : les nouveaux gourous de l'Amérique », dimanche 2 janvier sur M6 (vidéo)

Dimanche 2 janvier à 23:05, Bernard de la Villardière vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Enquête Exclusive” « Sorcellerie New Age : les nouveaux gourous de l'Amérique ».

Une vague de spiritualité sans précédent se répand aujourd'hui aux États-Unis. Près de cinq millions d'Américains sont adeptes du New Age, un courant spirituel qui puise ses références dans les philosophies orientales et hindouistes, les rites des peuples primitifs et les techniques de développement personnel.

Dans une Amérique en quête de sens, les gourous, guérisseurs, chamanes et autres sorciers modernes sont devenus les nouveaux maîtres à penser. Festivals, séminaires, retraites ésotériques et stages de détoxification à base de potions magiques douteuses se multiplient. Et le New Age, pour beaucoup, est le seul moyen d'atteindre la plénitude et le bonheur absolu.

Les équipes d'Enquête Exclusive ont suivi Leah, une jeune chamane qui organise des cercles de femmes et se rend tous les ans au festival transformationnel « Beloved ». Les milliers de participants y vivent des expériences proches de l'extase collective.

Unicole, elle, se dit persuadée d'avoir été envoyée par des extraterrestres pour fonder une nouvelle religion. Elle s'appuie sur les réseaux sociaux pour la propager. Pour ça, elle ne recule devant aucune excentricité.

Le New Age se développe dans toutes les classes sociales, y compris chez les célébrités. Entre coach de bien-être et escroc patenté, la frontière est poreuse. Les arnaques sont courantes et certaines pratiques peuvent être dangereuses, voire mortelles. Emprise, racket, abus sexuels, incitation au suicide... des gourous se transforment ainsi en leaders de sectes. Les équipes d'Enquête Exclusive ont suivi le come-back sur scène de James Arthur Ray, un ancien gourou star, condamné il y a 10 ans pour avoir laissé mourir trois de ses adeptes lors d'une épreuve physique qu'il leur avait imposée. L'homme fait son retour sur scène à Las Vegas.

Les équipes d'Enquête Exclusive sont aussi partis sur les traces de la secte Nxium, dont le leader faisait marquer ses initiales au fer rouge sur le corps de ses fidèles. Il est aujourd'hui poursuivi pour racket et viol.