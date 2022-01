“C à vous” lundi 3 janvier : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 3 janvier à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

C à vous

Covid-19 : 5ème vague et variant Omicron.

Invité : Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur et membre du Conseil Scientifique.

Temps de parole pour la présidentielle, fusion entre le CSA et Hadopi…

Invité : Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom.

C à vous, la suite

Invités : Carla Bruni pour sa tournée et son album éponyme et Vincent Dedienne pour son spectacle “Un soir de gala” au Bouffes du Nord et sa tournée à travers la France.